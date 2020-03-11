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المساحات المزروعة بالمحاصيل العلفية الرعوية بالسويداء تتجاوز 13 ألف دونم

2020-03-11

السويداء-سانا

تجاوزت المساحات المزروعة بالمحاصيل العلفية الرعوية بالسويداء خلال الموسم الحالي 13420 دونما بنسبة تنفيذ قدرها 173 بالمئة من المخطط البالغ 7720 دونما وذلك وفقا لمدير الزراعة في المحافظة المهندس أيهم حامد.

وعزا حامد في تصريح لمراسل سانا زيادة المساحات المزروعة عن الخطط الموضوعة إلى الهطولات المطرية التي شجعت على زراعة هذه المحاصيل وتوجه العديد من مربي الثروة الحيوانية اليها نتيجة الارتفاع في أسعار الأعلاف.

وذكر مدير الزراعة أن واقع نمو المحاصيل العلفية الرعوية ضمن المساحات المزروعة جيد دون مشاكل تذكر مبينا أن أكثرها زراعة هو محصول الجلبانة الذي استحوذ على 8500 دونم.

وتشمل المحاصيل العلفية المزروعة في محافظة السويداء البيقية والكرسنة الجلبانة وتتركز في منطقتي شهبا والسويداء الغربية.

عمر الطويل

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