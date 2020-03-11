حلج 750 طناً من الأقطان المحبوبة في محلج محردة

حماة-سانا

أنهى محلج محردة عمليات حلج الأقطان المحبوبة للموسم الحالي والتي بلغت 750 طنا .

وأوضح مدير المحلج المهندس كمال الصواف لمراسلة سانا أن عمليات الحلج أفرزت 380 طنا من البذور الصناعية وأكثر من 258 طنا من بالات القطن المحلوج والباقي عبارة عن أتربة ومخلفات ثانوية لافتاً إلى أنه تم توريد كامل كميات الأقطان المحلوجة إلى شركات الغزل والنسيج بمختلف المحافظات كما تم شحن أكثر من 370 طنا من البذور الصناعية لشركات القطاعين العام والخاص منها 200 طن لشركة زيوت حماة والباقي لعدد من شركات القطاع الخاص بحماة.

وأشار إلى أن المحلج أنهى أيضا عمليات حلج الأقطان الزراعية المحبوبة المستلمة من فلاحي المحافظة للموسم الزراعي الحالي والتي نتج عن عمليات حلجها أكثر من 66 طنا من البذور الزراعية لصالح مركز البحوث الزراعية وفرع المؤسسة العامة لإكثار البذار التي ستقوم ببيعها للفلاحين الراغبين بزراعة محصول القطن.