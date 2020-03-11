استلام 150 ألف جرعة لقاح بيطري لاستكمال حملة تلقيح الأغنام في حماة

حماة-سانا

تسلمت مديرية الزراعة في محافظة حماة اليوم دفعة جديدة من اللقاح البيطري من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تتضمن 150 ألف جرعة لقاح بيطري بهدف استكمال حملة تلقيح الأغنام ضد أمراض الانتروكسيميا والجمرة الخبيثة والباستريلا في مختلف مناطق المحافظة.

وبين معاون مدير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية الدكتور سامي أبو دان لمراسلة سانا أن جرعات اللقاح البيطرية المستلمة تتضمن 25 ألف جرعة ضد مرض باستريلا و50 ألف جرعة ضد مرض الانتروكسيميا و75 ألف جرعة ضد مرض الجمرة الخبيثة للأغنام مضيفا أنه سيتم توزيع هذه اللقاحات البيطرية على الدوائر الزراعية المنتشرة في المحافظة>

وأشار أبو دان إلى المباشرة بحملة تحصين وقائية ضد مرض الحمى القلاعية تستهدف نحو 55 ألف رأساً من الأبقار والعجول لافتاً إلى أن الحملة تستمر لمدة شهرين في جميع المركز البيطرية بالمحافظة داعياً مربي الأبقار إلى المبادرة بإعطاء قطعانهم اللقاح ضد المرض.