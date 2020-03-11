الطقس غداً.. فرصة لهطل زخات رعدية فوق المناطق الجنوبية الغربية وهبات نشطة للرياح تتجاوز 70 كم/سا

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 9 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم خلال ساعات المساء والليل لتصبح الفرصة مهيأة لهطول زخات رعدية من المطر في المناطق الجنوبية الغربية وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية والجزيرة.

الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة ومعتدلة السرعة تنشط مساء مع هبات شديدة تتجاوز 70 كم/سا وخاصة في المناطق الجنوبية والغربية والساحلية ليلاً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

منطقة دمشق 24/ 8

المنطقة الجنوبية 23/ 7

المرتفعات الجبلية 19/ 4

المنطقة الوسطى 24/ 7

المنطقة الساحلية 23/12

المنطقة الشمالية 23/ 8

منطقة الجزيرة 26/11

المنطقة الشرقية 28/14

منطقة البادية 27/12.