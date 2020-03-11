منظمة الصحة العالمية: يمكن تصنيف كورونا على أنه وباء عالمي

جنيف-سانا

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم انه يمكن تصنيف فيروس كورونا “كوفيد19” على أنه وباء عالمي نظراً لسرعة تفشيه وتزايد الاصابات وعدم مكافحته بما يكفي.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم غيبريسوس قوله في مؤتمر صحفي في جنيف إن منظمة الصحة العالمية تشعر بقلق بالغ من المستويات المخيفة لانتشار المرض وحدته ومن مستويات التقاعس المقلقة في مواجهته موضحاً.. “أجرينا التقييم على انه يمكن توصيف كوفيد19 على أنه وباء.

وأضاف ادهانوم أنه “يتعين على جميع الدول التحقق من أهداف استجابتها لهذا الوباء على أراضيها” مشيراً إلى أنه “لا يزال بامكان جميع الدول تغيير مسار الوباء إذا قامت بالاكتشاف والاختبار والعلاج والعزل والتعقب وحشد شعوبها في الاستجابة” داعيا إلى اتخاذ اجراءات صارمة للحد من عدوى الفيروس ما يساعد على تقليل أعداد الوفيات.

وأوضح أن أكثر من 90 بالمئة من الاصابات بفيروس كورونا سجلت في 4 دول” مؤكداً أن الصين وكوريا الجنوبية تسجلان انخفاضاً في الإصابات بشكل كبير كما أن إيران تبذل جهدها في ما يتعلق بفيروس كورونا.

وبالنسبة لمعظم الأشخاص لا يسبب فيروس كورونا سوى أعراض خفيفة أو معتدلة مثل الحمى والسعال ولكنه بالنسبة لعدد قليل وخاصة كبار السن والأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية موجودة يمكن أن يسبب أمراضاً حادة بما في ذلك الالتهاب الرئوي.

وأصيب أكثر من 121000 شخص في أنحاء العالم بالفيروس بينما توفي أكثر من 4300 شخص إلا أن الغالبية العظمى من الأشخاص يتعافون وفقاً لمنظمة الصحة العالمية حيث يتعافى الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة في غضون أسبوعين تقريباً بينما قد يستغرق الأشخاص الذين يعانون من أعراض مرض أشد خطورة ثلاثة إلى ستة أسابيع للتعافي.