سقوط عشرة صواريخ داخل معسكر ببغداد يضم قوات أمريكية

بغداد-سانا

سقطت عشرة صواريخ كاتيوشا اليوم داخل معسكر التاجي شمال بغداد والذي يضم قوات أمريكية.

ونقل موقع السومرية نيوز عن خلية الإعلام الأمني قولها في بيان إن عشرة صواريخ كاتيوشا سقطت داخل معسكر التاجي بدون خسائر مشيرة إلى أنه تم العثور على سيارة نوع كيا بنكو تحمل منصة صواريخ فيها ثلاثة صواريخ متبقية جنوب منطقة الراشدية.

وكانت ثمانية صواريخ كاتيوشا سقطت منتصف الشهر الأول من العام الجاري على معسكر التاجي شمال العاصمة العراقية بغداد.

يذكر أن مجلس النواب العراقي صوت في الخامس من الشهر الأول بأغلبية مطلقة على قرار يلزم الحكومة العراقية بإنهاء الوجود الأجنبي في البلاد بعد الجرائم الأمريكية ضد مقرات وقيادات عسكرية عراقية وصديقة رفيعة المستوى.