(عواء الديك).. ضيف على مسرح الحمراء

دمشق-سانا

استضاف مسرح الحمراء بدمشق فرقة نقابة الفنانين فرع حماة التي قدمت ليومين متتاليين العرض المسرحي بعنوان “عواء الديك” تأليف طلال نصر الدين وإخراج رائد الجندالي وتمثيل فؤاد كعيد وأيهم عيشة.

العرض الذي اعتمد الواقعية الرمزية في ايصال مقولته جاء بسينوغرافيا مشتغلة بعناية في التفاصيل من تصميم راتب جعفر مع إضاءة بسام حميدي التي اكملت المشهدية في تقديم الصراع بين جيلين ومدى تفاعل الأفكار المختلفة مع بعضها لترك انطباعات متباينة لدى الجمهور كل حسب أفكاره وتبنيه لإحدى وجهتي النظر المطروحتين وعن العرض قال المخرج الجندالي في تصريح لـ سانا.. “اخترت هذا النص منذ عشر سنوات بناء على ما يحمله من مقولة يمكن أن تتجسد على الخشبة وتختزل حال المجتمع العربي بشكل عام ولما فيه من صراع بين جيلين وبذات الوقت ما يجمعهما من نقاط مشتركة معتمدا على بناء السينوغرافيا الخاصة بشكل أساسي لإيصال الحالة الفنية للشخصيتين”.

وحول اعتماد مديرية المسارح والموسيقا فكرة انتقال العروض بين المحافظات أوضح الجندالي أن مشاركة اي فرقة مسرحية في احتفالية أو مهرجان هي فرصة للتعرف على ذائقة جمهور جديد ومدى تقبله للعرض إضافة إلى التعارف مع فنانين جدد وتبادل الآراء والافكار مشيرا إلى أن السنوات الماضية فرضت نوعا من العزلة على العروض المسرحية في حماة آملا أن تكون هذه الاستضافة في مسرح الحمراء بداية لفعاليات ونشاطات جديدة قادمة في كل المحافظات.

محمد سمير طحان