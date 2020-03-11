175 طالباً يتنافسون في اختبارات انتقاء الفرق الوطنية لتمثيل سورية في الأولمبيادات العالمية

دمشق-سانا

يتنافس 175 طالبا وطالبة من مختلف المحافظات ضمن اختبارات انتقاء الفرق الوطنية التي ستمثل سورية في الأولمبيادات العالمية لعام 2020 في اختصاصات الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء والمعلوماتية.

وتشمل الاختبارات التي تقيمها هيئة التميز والإبداع في فندق إيبلا على مدى أربعة أيام الطلاب الفائزين بالمراكز الـ 15 الأولى في منافسات الأولمبياد العلمي السوري لموسم 2020 بعلوم الأولمبياد الخمسة إضافة إلى الطلاب الأوائل في الأولمبياد العلمي السوري بسنواته الثلاث الأخيرة.

وتتضمن الاختبارات جولتين لكل اختصاص مدة كل منها أربع ساعات متتالية مع اختبارات عملية لمواد الكيمياء والفيزياء وعلم الأحياء في مخابر جامعة دمشق.

وخلال مواكبة سانا للاختبارات أكدت نبوغ ياسين مدير الأولمبياد العلمي السوري في هيئة التميز والإبداع أنه سيتم تحديد أعضاء الفرق الوطنية التي ستمثل سورية في الأولمبيادات العالمية بواقع 6 أعضاء لفريق الرياضيات و5 لفريق الفيزياء و4 لكل من فرق الكيمياء والفيزياء وعلم الأحياء مبينة أن تدريبات علمية نظرية وعملية تقام على هامش الاختبارات لكل المشاركين ضمن اختصاصاتهم إضافة إلى اختبارات باللغة الإنكليزية.

ولفتت إلى أنه ستتم إقامة معسكر تدريبي للطلاب الفائزين بعضوية الفرق الوطنية مع انتهاء العام الدراسي لمدة شهر بإشراف اللجان العلمية للأولمبياد وذلك قبيل سفر الفرق إلى الخارج.

الدكتور عقيل سلوم رئيس اللجنة العلمية المركزية لمادة الفيزياء في الأولمبياد العلمي السوري بين أن الهدف من الاختبارات هو اختيار أفضل خمسة طلاب في اختصاص الفيزياء والأسئلة التي وضعت للطلاب كافية لفرزهم وكشف مهاراتهم العلمية مشيرا إلى ضرورة تدريب الطلاب بشكل متواصل ليتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم واستنباط حلول للمسائل التي تحاكي ما هو موجود في الأولمبيادات العالمية.

وأشار الدكتور انطونيوس الداوود عضو اللجنة المركزية العلمية لمادة علم الأحياء إلى أن أسئلة اختبارات مادة علم الأحياء تتضمن 120 سؤالا تشمل مختلف محاور المادة من نبات وحيوان ومحيطات وكيمياء الحيوية إضافة إلى تجارب عملية في المخابر لاكتشاف مهارات الطالب وكيفية تعامله مع حل المشكلات العلمية منوها بالمستوى المتميز الذي وصل إليه الطلاب والذي يبشر بتحقيق نتائج متميزة على مستوى العالم خلال الفترة القادمة.

وفي لقاءات مع سانا أعرب عدد من الطلاب المشاركين في الاختبارات عن أملهم بتحقيق مراكز متقدمة والفوز بعضوية الفرق الوطنية حيث قال الطالبان مالك أحمد الغرير من محافظة طرطوس وعلاء حسين من محافظة حماة إن مستوى الأسئلة متقدم جدا ويتطلب قدرة كبيرة على التفكير والتحليل وان الأولمبياد شكل فرصة مهمة ساهمت في امتلاكهما خبرات ومهارات علمية جديدة تمكنهما من المنافسة على مستوى العالم.

ولفتت الطالبات يارا محمد بيرم من محافظة حلب وآية حسين ابراهيم ومايا مهدي المكي من محافظة اللاذقية إلى أنهن تقدمن لاختبارات علم الأحياء وينتظرن صدور النتائج معتبرات أن تمثيل سورية عالميا مسؤولية كبيرة.

ومن المقرر أن تنطلق الأولمبيادات العالمية خلال شهر تموز القادم حيث يقام أولمبياد الرياضيات في روسيا والفيزياء في ليتوانيا والكيمياء في تركيا وعلم الأحياء في اليابان والمعلوماتية في سنغافورة.

يذكر أن فرق الأولمبياد العلمي السوري حققت 39 إنجازاً في المنافسات الدولية والعالمية لعام 2019 توزعت بين ميداليات فضية وبرونزية وشهادات تقدير.

هيلانه الهندي