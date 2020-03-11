طهران: على المجتمع الدولي إعادة الاتفاق النووي لمساره الصحيح

فيينا-سانا

طالب سفير ومندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب ابادي الأطراف الأخرى بالاتفاق النووي والمجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإعادة هذا الاتفاق إلى مساره الصحيح.

ووفقا لوكالة فارس أكد ابادي خلال الاجتماع الموسمي لمجلس الحكام التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا اليوم استعداد بلاده للعودة عن الخطوات التي اتخذتها لجهة خفض تنفيذ بعض التعهدات فيما إذا قامت الأطراف الاخرى بتنفيذ التزاماتها حيال الاتفاق.

وأوضح ابادي أن السبب الرئيس للوضع الراهن للاتفاق يعود إلى انسحاب واشنطن الأحادي منه وتهديدها بمعاقبة الدول والشركات والبنوك التي تتعاون أو تطالب بالتعاون معها.

وانتقد ابادي تخاذل الدول الأوروبية لجهة تعويض الخسائر التي لحقت بإيران جراء الحظر متسائلا هل بإمكان الأوروبيين تعويضها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في أيار من العام 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع بين إيران ومجموعة (خمسة زائد واحد) عام 2015 وإعادة العمل بالعقوبات على طهران رغم معارضة الاتحاد الأوروبي الامر الذي دفع طهران لخفض بعض التزاماتها حيال الاتفاق.