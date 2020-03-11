افتتاح مديرية مال عدرا الصناعية بمبناها الجديد ودائرتي مالية في المليحة وجرمانا

ريف دمشق-سانا

افتتحت وزارة المالية اليوم مديرية مال عدرا الصناعية في مبناها الجديد ودائرتي مالية في بلدة المليحة ومدينة جرمانا بريف دمشق لتباشر بتقديم الخدمات للمواطنين.

وتقدم المديرية والدائرتان عدة خدمات مالية في القضايا المتعلقة بالدخل والدخل المقطوع والواردات والجباية وأرشيف تجارة العقارات.

وفي تصريح للصحفيين أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن افتتاح مديريات ودوائر مالية في بلدات ومناطق ريف دمشق يهدف إلى توفير الجهد والمال والوقت على المواطنين سواء كانوا مكلفين أو صناعيين مشيرا إلى تجهيز هذه المديريات بالأولويات ومتطلبات العمل وسيتم رفد مالية مدينة عدرا الصناعية بمكتب لكبار المكلفين.

وذكر الوزير حمدان أن الوزارة تمكنت من تأمين الربط الشبكي بين العديد من مديريات المال والعمل جار على تأمين ذلك للمديريات المفتتحة حديثا كاشفا عن أن الوزارة أعدت في إطار تطبيق مشروع الإصلاح الإداري عدة تشريعات ستسهم في تبسيط الإجراءات وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين ومنها مشروع قانون البيوع العقارية.

محافظ ريف دمشق المهندس علاء منير ابراهيم أكد أن العمل جار على إحداث مركز لخدمة المواطن في مدينة عدرا الصناعية لتسريع إنجاز معاملات الصناعيين فيما تشمل الخدمات المالية المقدمة في دائرة المالية بالمليحة زبدين وغيرها من النواحي والبلدات مبينا أن المحافظة تواصل العمل على إعادة تأهيل البنى التحتية وفتح الطرقات في المليحة والنواحي التابعة لها.

فارس فارس مدير مدينة عدرا الصناعية بين لسانا أن افتتاح مديرية مال عدرا بمبناها الجديد خطوة لتحفيز الصناعيين على إعادة الإقلاع في منشآتهم نظرا للإجراءات المبسطة التي تم توفيرها لهم بعيدا عن مشقة الانتقال إلى مراكز المدن فيما أكد جمال قنبرية أحد الصناعيين وعضو مجلس إدارة المدينة أهمية افتتاح المديرية لتقديم الخدمات للصناعيين المتعلقة بالجباية والضرائب المباشرة وغير المباشرة بشكل منظم وأسرع.

من جانبه لفت حسام عابدين عضو صناعة دمشق وريفها إلى ازدياد وتيرة عودة المنشآت الصناعية في مدينة عدرا بنسبة تتجاوز 60 بالمئة عما كانت عليه سابقا.

من جهته أشار منذر ونوس مدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم إلى أن افتتاح مديرية مال المنطقة الصناعية بعدرا يأتي ضمن خطة الحكومة لدفع عجلة الإنتاج إلى أقصى درجة ممكنة لافتا إلى جهود الإدارة الضريبة في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مدينة جرمانا والمليحة وكذلك تقديم الخدمات لأهالي منطقة السيدة زينب عبر نفس بناء دائرة مال جرمانا.