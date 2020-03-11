إصابات ووفيات جديدة بفيروس كورونا في عدد من دول العالم

عواصم-سانا

أعلنت وزارة الصحة في بلجيكا عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا لشخص يبلغ من العمر 90 عاماً فيما سجلت ألمانيا ثالث حالة وفاة على مستوى البلاد جراء الفيروس في وقت بلغ عدد الإصابات 1660 حالة.

وفي بريطانيا أعلنت السلطات الصحية ارتفاع عدد الإصابات إلى 456 حالة في حين ارتفع في سويسرا إلى 613 وسجلت فيتنام ثلاث حالات إصابة جديدة كما بلغ عدد الإصابات في ماليزيا 149 حالة.

وسجلت بروناي خمس حالات إصابة جديدة ليبلغ العدد الإجمالي 11 حالة كما أعلنت وزارة الصحة في بنغلادش عن ثلاث حالات إصابة جديدة.

وفي البحرين أفادت وزارة الصحة بوجود 77 حالة تم نقلها لمركز العزل والعلاج فيما سجلت المغرب إصابتين جديدتين ومصر حالة إصابة جديدة واحدة ليصبح إجمالي عدد المصابين 60 شخصاً.

وفي لبنان أعلنت وزارة الصحة عن حالة وفاة جديدة في وقت بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة 61 كما سجلت السلطات الصحية السعودية إصابة جديدة لأحد الركاب العابرين ويحمل الجنسية المصرية وبذلك يصل عدد حالات الإصابة فيها إلى 21 حالة.

بدورها سجلت مولدوفا ثلاث حالات إصابة جديدة بالفيروس وأغلقت جميع دور الحضانة والمدارس والكليات والجامعات لمدة أسبوعين.

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