ميركل: احتمال إصابة نحو 70% من سكان ألمانيا بفيروس كورونا

برلين-سانا

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل احتمال إصابة نحو 70 بالمئة من سكان ألمانيا بفيروس كورونا الذي ينتشر حالياً في أرجاء العالم.

ووفقاً لرويترز قالت ميركل خلال مؤتمر صحفي في برلين اليوم: “نظراً لأن الفيروس منتشر بينما لا يملك السكان أي تحصين ولا وجود للعلاج فإن ما يتراوح بين 60 و70 بالمئة من السكان سيصابون بالعدوى”.

وشددت ميركل على ضرورة التركيز على إبطاء انتشاره ووعدت بفعل ما يلزم لمواجهة التبعات الناجمة عن الفيروس بالاتفاق مع الشركاء الأوروبيين.

إلى ذلك أشار وزير الصحة ينس سبان في مقابلة مع إذاعة دويتشلاند فونك إلى أن إغلاق حدود البلاد لن ينجح في منع انتشار الفيروس رافضاً الدعوات إلى أن تحذو ألمانيا حذو جارتها النمسا وتمنع دخول الزوار من إيطاليا.

وبلغ عدد الإصابات في ألمانيا 1296 حالة بحسب إحصاءات أصدرها معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض أمس بينما أعلنت السلطات في ولاية نورد راين فستفاليا الواقعة بغرب البلاد اليوم تسجيل ثالث حالة وفاة مرتبطة بالفيروس بعد وفاة مريض في منطقة هاينسبرج الموبوءة.

تابعوا آخر الأخبار عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط:

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency