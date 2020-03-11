إطلاق الرية الثالثة من مياه سد الشهيد باسل الأسد بالحسكة

الحسكة-سانا

أطلقت مديرية الموارد المائية في محافظة الحسكة الرية الثالثة من مياه سد الشهيد باسل الأسد لإرواء الأراضي المرخصة المنتشرة على سرير نهر الخابور وصولا إلى الحدود الإدارية لمحافظة دير الزور .

وذكر معاون مدير الموارد المائية عزيز ميخائيل لمراسل سانا أن الرية الثالثة ستروي مساحة 12 ألف هكتار من الأراضي الزراعية المزروعة بمحصولي القمح والشعير لتسهم في تحسين واقع نموهما وبمعدل تدفق مياه يقارب 30 مترا مكعبا بالثانية حيث ستستهلك هذه الرية كمية مياه تقدر بنحو 10 ملايين متر مكعب من مجمل تخزين السد البالغ حاليا 583 مليون متر مكعب.

وكانت المديرية قد أطلقت الرية الأولى في الخامس من شهر كانون الأول الماضي بينما أطلقت الرية الثانية في العشرين من شهر كانون الثاني الماضي.