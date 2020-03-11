100 دونم تحولت إلى الري الحديث بحماة منذ بداية العام ودراسة إعادة تمويل الشبكات المتضررة بفعل الإرهاب

حماة-سانا

منح المشروع الوطني للري الحديث في حماة قروضاً للفلاحين لتنفيذ ثماني شبكات ري بالرذاذ منذ استئناف العمل بالمشروع منتصف العام الماضي وحتى نهاية شهر شباط الفائت.

وأوضح مدير الفرع المهندس عماد درويش لنشرة سانا الاقتصادية أنه تم تنفيذ ست شبكات العام الماضي بمساحة 112 دونما وبتكلفة مادية بلغت 12 مليون ليرة فيما تم خلال العام الجاري تنفيذ شبكتي ري بالرذاذ في كفربهم وصوران بمساحة 100 دونم وبتكلفة 14 مليون ليرة لافتا إلى أن عدد طلبات الفلاحين الراغبين بالتحول للري الحديث بلغ 250 طلبا وتم تنفيذ الكشف الحقلي لنحو 100 مزارع مكتتب والموافقة على منح 14 قراراً للحصول على قروض لتنفيذ شبكات ري حديثة وذلك بعد الانتهاء من دراسة الأضابير.

وبين درويش أن المشروع أعد قائمة بأسماء تزيد على 600 مزارع متضرر في مناطق كفرزيتا واللطامنة وصوران وحلفايا وطيبة الإمام ومعردس حيث لحقت بشبكات الري الخاصة بهم أضرار وخسائر جراء الاعتداءات الإرهابية ليصار إلى إعادة منحهم قروض ري حديث على اعتبار أن القرض يمنح لمرة واحدة وتبلغ خطة المشروع الوطني للري الحديث في حماة خلال العام الجاري تحويل 300 هكتار إلى الري الحديث بنوعيه الرذاذ والتنقيط.

سالم الحسين

نشرة سانا الاقتصادية