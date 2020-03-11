علماء يحذرون من اختفاء (رئة الأرض)

لندن-سانا

حذر علماء بريطانيون من أن غابات الأمازون المطيرة التي تسمى (رئة الأرض) وغيرها من النظم البيئية الكبيرة يمكن أن تنهار وتختفي بسرعة كبيرة بمجرد الوصول إلى نقطة اللاعودة.

واستخدم باحثون بريطانيون في دراسة جديدة نشرت في نيتشر كوميونيكيشنز بيانات العالم الافتراضي لتحديد مدى السرعة التي يمكن أن تمر بها أهم النظم لدينا بنقطة اللاعودة مبينين أنه بمجرد الوصول إلى هذه النقطة يمكن أن تصبح غابات الأمازون المطيرة أشبه بالنظام البيئي من نوع السافانا في غضون 50 عاما وهذا يعني انخفاض أعداد الأشجار ومعدل الأمطار والمزيد من المساحات المفتوحة.

ويتفق العديد من العلماء على أن الأنظمة البيئية الأخرى تتجه بالطريقة نفسها حيث إن الحرائق في كل من استراليا والأمازون مدعاة للقلق.

وقال المعد الرئيس للدراسة الدكتور سيمون ويلكوك من جامعة بانغور: “للأسف ما تكشفه ورقتنا البحثية هو أن البشرية بحاجة إلى الاستعداد للتغييرات في وقت أقرب بكثير من المتوقع وستؤثر هذه التغييرات السريعة على أكبر النظم البيئية وأكثرها أهمية في العالم وكذلك على الفوائد التي توفرها لنا بما في ذلك كل شيء من الغذاء والمواد إلى الأوكسجين والمياه التي نحتاجها للحياة”.

ويؤكد الباحثون في الدراسة أن التركيز على إنقاذ الأنواع الأساسية يمكن أن يساعد النظام البيئي بأكمله.