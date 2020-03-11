إصابة عشرات الفلسطينيين جراء اقتحام قوات الاحتلال جبل العرمة جنوب نابلس

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق اليوم جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي جبل العرمة في بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة معا أن قوات الاحتلال اقتحمت جبل العرمة وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام تجاه الفلسطينيين المرابطين على الجبل للتصدي لتهديدات المستوطنين باقتحامه والاستيلاء عليه ما أدى إلى إصابة 60 فلسطينيا بجروح وحالات اختناق بينهم إصابة خطيرة بالرصاص في الرأس.

وتقتحم مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين بحماية قوات الاحتلال البلدات والمدن الفلسطينية بشكل يومي وتعتدي على الفلسطينيين وتخرب ممتلكاتهم بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.