بايدن يعزز تقدمه في الانتخابات التمهيدية للفوز بالترشح للانتخابات الأمريكية المقبلة

واشنطن-سانا

حقق جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق تقدما جديدا في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي للفوز بالترشح للانتخابات الرئاسية المقررة أواخر العام الحالي.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن بايدن فاز بفارق كبير في ولايات ميسيسيبي وميزوري وميشيغان أمام خصمه بيرني ساندرز محققا فوزا يحمل رمزية كبيرة في ثلاث من الولايات الست المشاركة في يوم الثلاثاء الانتخابي المهم كما حقق بايدن تقدما طفيفا على ساندرز في ولاية أيداهو بعد فرز الأصوات في نحو 70 بالمئة من مكاتب الاقتراع في حين لم تكن نتائج داكوتا الشمالية وولاية واشنطن تشير بعد إلى فائز واضح.

وقال بايدن في تصريح له بعد ظهور النتائج الأولية أود أن أشكر بيرني ساندرز ومناصريه على شغفهم وطاقتهم التي لا تنضب مضيفا.. إنه يتشاطر مع ساندرز هدفا مشتركا… ومعا سوف نهزم دونالد ترامب…وسنوحد هذه الأمة.

وقبل انتخابات أمس الثلاثاء كان بايدن جمع 670 مندوبا مقابل 574 لساندرز وما زالت أمامهما جولات تمهيدية عدة فيما على المرشح الفائز أن يجمع 1991 مندوبا لضمان نيل ترشيح الحزب.

وكانت نتائج ما يعرف بيوم “الثلاثاء الكبير” الذي شهد انتخابات تمهيدية أظهرت تصدر بايدن في العدد الاكبر من الولايات الـ14 التي شاركت في التصويت.