SCS-NET
الشريط الأخباري

أتلانتا يتغلب على بلنسية في دوري أبطال أوروبا

2020-03-10

مدريد- سانا

أحرز يوسيب إيليتشيتش أربعة أهداف ليقود أتلانتا للفوز 4-3 على مستضيفه بلنسية اليوم في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم وأقيمت المباراة بدون جمهور في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا مع قدوم الفريق الزائر من منطقة خطيرة في شمال إيطاليا.

وتسبب مختار دياكبي مدافع بلنسية في ركلتي جزاء في الشوط الأول نفذهما إيليتشيتش بنجاح وفيما بينهما أدرك كيفن جاميرو التعادل.

وأضاف جاميرو هدفاً ثانياً قبل أن يضع فيران توريس بلنسية في المقدمة لكن السلوفيني إيليتشيتش أكمل الثلاثية ثم اختتم الرباعية بتسديدة قوية ليبلغ فريقه دور الثمانية.

 

انظر ايضاً

مباراة برشلونة مع نابولي في دوري أبطال أوروبا دون جمهور

مدريد-سانا أعلن متحدث باسم نادي برشلونة الإسباني اليوم أن المواجهة مع ضيفه نابولي الإيطالي في …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved