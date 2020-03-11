أتلانتا يتغلب على بلنسية في دوري أبطال أوروبا

مدريد- سانا

أحرز يوسيب إيليتشيتش أربعة أهداف ليقود أتلانتا للفوز 4-3 على مستضيفه بلنسية اليوم في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم وأقيمت المباراة بدون جمهور في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا مع قدوم الفريق الزائر من منطقة خطيرة في شمال إيطاليا.

وتسبب مختار دياكبي مدافع بلنسية في ركلتي جزاء في الشوط الأول نفذهما إيليتشيتش بنجاح وفيما بينهما أدرك كيفن جاميرو التعادل.

وأضاف جاميرو هدفاً ثانياً قبل أن يضع فيران توريس بلنسية في المقدمة لكن السلوفيني إيليتشيتش أكمل الثلاثية ثم اختتم الرباعية بتسديدة قوية ليبلغ فريقه دور الثمانية.