حماة-سانا

يحتفي مهرجان “المرأة السورية أيقونة النصر” الذي انطلقت فعالياته على مدرج دار الأسد للثقافة في مدينة حماة مساء اليوم بإبداعات النساء السوريات زمن الحرب السورية وبمساهماتهن في الحراك الثقافي.

المهرجان الذي تقيمه مديرية ثقافة الرقة بالتعاون مع مديرية ثقافة حماة احتفاء بعيد المرأة العالمي حضر حفل افتتاحه جمهور كبير من الأدباء والمثقفين والمهتمين حيث ألقى في مستهله محمد عبدون مدير ثقافة الرقة كلمة تحدث فيها عن المرأة السورية عبر التاريخ والعصر الحاضر وبأنها تمثل أنموذجاً يحتذى بعطاءاته فضلاً عن العطاءات التي قدمتها في سبيل الدفاع عن الوطن وتقديم أغلى ما لديها وهي فلذة كبدها.

وعرض خلال المهرجان فيلم عن نضال المرأة السورية والقيم السامية التي تحملها والتي تتجلى بكل أصناف العطاء إضافة إلى تكريم أسرة الشهيدين محمد سليمان وعبد المجيد غزال والمستشارة ندوة السلوم كامرأة مثالية من محافظة الرقة والإعلامية كنانة علوش.

وتخلل المهرجان عرض مسرحي راقص لفرقة الرقة للفنون الشعبية بعنوان “درب الغزلان” بإشراف اسماعيل العجيلي حيث اتسمت اللوحات الاستعراضية الراقصة بالطابع الفلكلوري مع تقديم أغان تراثية أعيد تجديدها وتطويرها.

وتستمر فعاليات المهرجان ليوم غد وتتضمن محاضرات وندوات ثقافية عن واقع المرأة في سورية إضافة إلى افتتاح معرض فني تشكيلي لفنانات سوريات.

سهاد حسن