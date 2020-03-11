قوى العدوان ترتكب 248خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة

صنعاء -سانا

واصلت قوى العدوان السعودي خروقاتها اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة مرتكبة 248 خرقاً جديداً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر بغرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بالحديدة قوله في تصريح إن “من بين خروقات العدوان تحليق سبع طائرات تجسسية في أجواء شارع الخمسين والجبلية وكيلو 16 وحيس واستحداث تحصينات قتالية في شارع الخمسين” مشيراً إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً 28 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و209 خروقات بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الـ13 من كانون الأول عام 2018 لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن تحالف العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.