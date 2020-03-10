إصابات ووفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد في عدد من دول العالم

عواصم-سانا

أعلنت السلطات اللبنانية اليوم تسجيل أول حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن مصدر طبي قوله إنه تم تسجيل أول حالة وفاة لمريض مصاب بفيروس الكورونا من الجنسية اللبنانية كان تم نقله إلى المستشفى بحالة حرجة مشيرا إلى مغادرة 21 منطقة الحجر الصحي بعد أن جاءت نتيجة الفحص المخبري سلبية.

وأشار المصدر إلى أنه يوجد حتى اللحظة 23 حالة في منطقة الحجر الصحي مبينا أن العدد الإجمالي للحالات الإيجابية داخل المستشفى 30 حالة ووضع المصابين بالفيروس مستقر ما عدا 3 حالات وضعها حرج وجميعهم يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا مع ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس إلى ثلاث وقالت الوزارة في بيان إن” حالة الوفاة لامرأة من الدار البيضاء عمرها 89 عاما كانت عائدة من مدينة بولونيا في إيطاليا وتعاني من أمراض مزمنة تتعلق بالجهاز التنفسي والقلب والشرايين”.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجل 4 إصابات مؤكدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية في الكويت ليصل إجمالي الحالات المسجلة إلى 69 حالة تم شفاء حالتين منها.

وفي قطر أعلنت وزارة الصحة في بيان على تويتر تسجيل 6 حالات إصابة جديدة لمجموعة من الوافدين ليرتفع بذلك عدد الحالات المعلنة في البلاد إلى 24 حالة مؤكدة.

وفي بريطانيا أعلنت السلطات الصحية اليوم تسجيل سادس حالة وفاة بفيروس كورونا بأحد مستشفيات واتفورد العامة بعد اختبارات اكدت إصابته بالفيروس.

كما أعلنت سلطنة بروناي أن الاختبارات أظهرت إصابة ستة أشخاص بعد تسجيل البلاد أول حالة إصابة يوم أمس.

وفي ماليزيا أعلن مكتب رئيس الوزراء الماليزي أن الفحوص أظهرت إصابة أكثر من 12 شخصا ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 129 شخصا.

وارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في هولندا إلى 382 بعد رصد 61 حالة جديدة فضلا عن وفاة أربعة مرضى وفق ما أعلن مسؤولون بقطاع الصحةفي البلاد.

وكانت وزارة الدفاع البولندية أعلنت في وقت سابق أن القائد العام للقوات المسلحة ياروسلاف ميكا تأكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد عودته من ألمانيا.