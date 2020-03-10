رواية الحلزون لخليل صويلح في مجهر النقد والأدب

دمشق-سانا

رواية الحلزون للأديب خليل صويلح وما تثيره من أسئلة إضافة إلى ما فيها من تقنيات كتابية حتى اعتبرت أحد أهم الروايات السورية خلال سنوات الحرب الإرهابية كانت مسار ندوة أقامها فرع دمشق لاتحاد الكتاب العرب.

الناقد نذير جعفر أوضح في مداخلته أننا أمام عمل روائي تخييلي عن صراع الإنسان مع نفسه ومحيطه وتجليات ذلك على شخصية الراوي وصلته بأجداده وشجرة نسبه وعمله كمدقق روائي في مكان مغلق كان الحامل الأساسي لأسئلة الرواية مبينا أن صفة الحلزون أسبغها المؤلف على بطل روايته لمواجهة خيباته.

الكاتب سامر محمد اسماعيل أوضح أن الرواية تمتد في سياق تولد خلال الحرب وامتد بصورة جمعت بين مستويين في العمل هما رواية الكاتب ورواية القارئ معتبرا أن “الحلزون” ليست مجرد سرد أحداث وإنما تقدم قدرة على تقديم بنية زمنية عالية الكثافة مع حفر وتنقيب في مناطق سورية بجرأة اجتماعية وفنية وقدرة على الكشف بين الشخصي والموضوعي والحاضر والماضي.

الشاعرة إيمان موصلي تحدثت في مداخلتها كقارئة للرواية أنها أثارت لديها الفضول والتساؤلات وذكرتها برواية مئة عام من العزلة لماركيز وما فيها من تناقضات وغرابة ظهرت في تناول صويلح لعائلة الهلالي وعزلة المثقف مع استخدام لتقنية الخطف خلفا واضعا القارئ في أرجوحة بين الماضي والحاضر وذكرنا بقواعد العشق الأربعون لشافاق.

الأديب عماد نداف بين أننا أمام حفريات سردية تختزل الواقع وأن العزلة فيها تحمل على تأطير العبارة التي يحملها العنوان كما أنها نقيض للهجرة في بلد عانى ويلات الحرب فالراوي سيبقى في دمشق رغم كل شيء لافتا إلى زمن الرواية الذي ينتهي من حيث يبدأ وإلى لجوء صويلح للواقعية السحرية ودمجه بين زمني البداوة والحلزون في عزلته.

الروائية مروة ملحم تحدثت عن الأسئلة التي تطرحها الرواية حول شخصيات تاريخية إن كانت لأبطال أم لقطاع طرق إضافة إلى سؤال الهوية الذي تطرحه الرواية واستخدام البيئة البدوية معتبرة أن الربط التاريخي للأحداث كان سبب لجوء الكاتب نحو هذه البيئة.

الشاعرة سمر تغلبي تحدثت عن شخصيتين كانت لهما علاقة بحياة البطل الأولى تشمل الذين هاجروا خلال الحرب والثانية هي الضد تماما والتي استطاعت أن تجد مسارات جديدة لسعادة الإنسان مشيرة إلى أن المكان في الرواية تجلى بأماكن محددة ضيقة تناسبت مع عنوانها.

وقدم عدد من الأدباء والشعراء من الحضور مداخلات تطرقت لرؤى المشاركين في الندوة.

بلال أحمد