معروضات ومنتجات يدوية مميزة لسيدات سوريات ضمن البازار الخيري (الأم بتلم)

دمشق-سانا

معروضات متنوعة ومنتجات يدوية مميزة من منسوجات وصابون وتحف وإكسسوارات وحلويات لسيدات سوريات ضمها البازار الخيري “الأم بتلم” بدورته الثانية والذي تنظمه مؤسسة مبادرة أهل الشام في فندق الفورسيزن على مدى ثلاثة أيام.

البازار الذي يقام بمناسبة عيد الأم لقي مشاركة واسعة من الجمعيات الأهلية التي عرضت خلاله منتجات أمهات معيلات لأسرهن وسيدات يستفدن من خدماتها في دورات التدريب المهني والحرف اليدوية.

ومن خلف منتجاتها أشارت رهف شرف أحد مؤسسي مؤسسة “بيت الصابون” إلى أنها تشارك للمرة الثانية في البازار لما فيه من دعم للمواهب والأعمال الجديدة وفهم آلية السوق وطريقة البيع والترويج وتسويق المنتجات بطريقة أسهل وأسرع ودوره في تشجيع النساء على العمل.

مديرة المشغل المهني بجمعية زهرة المدائن حنان السعران أوضحت أن الجمعية تشارك بمنتجات عدد من النساء قدمت لهن الجمعية التدريب والتأهيل بهدف تسويقها ودعم أسرهن لافتة إلى أهمية البازار في التعريف بأعمال المستفيدين من الجمعية وتسويقها ولا سيما مع تزامنه مع عيدي الأم والمعلم.

زوار البازار أكدوا أهمية هذه البازارات بالإسهام في دعم النساء المعيلات لأسرهن وعرض قطع مميزة بأسعار مدروسة مقارنة بالجودة والنوعية.

ومن جانبها أوضحت رئيس مجلس أمناء المؤسسة ميساء رسلان أن هدف البازار الأكبر هو الاهتمام بترويج المنتجات اليدوية لسيدات الأرياف من خلال مشاريعهم في منازلهم أو مشاغل الجمعيات الأهلية مبينة أن ريع البازار يعود إلى صندوق المؤسسة لدعم المشاريع التنموية وتوزيع سلال غذائية على 70 جمعية في الأرياف بالإضافة لدعم صندوق اليتيم وصندوق طالب العلم والصندوق الطبي المجاني.

وانطلقت الدورة الأولى للبازار عام 2019 وتضمنت مشاركة ست جمعيات أهلية لدعم نساء ريفيات يستفدن من الخدمات التي تقدمها الجمعيات ولاقى رواجاً كبيراً أسهم في انطلاقة دورة جديدة.

مدى علوش