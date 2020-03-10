إيران.. القضاء يعد ملف محاكمة مرتكبي جريمة اغتيال سليماني

طهران-سانا

دعا رئيس السلطة القضائية في إيران ابراهيم رئيسي جميع اللجان المختصة لجمع وتقديم ما لديها من وثائق وأدلة بخصوص ملف اغتيال الفريق قاسم سليماني.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن رئيسي قوله خلال جلسة خاصة لمتابعة ملف اغتيال سليماني في طهران اليوم: إنه سيتم العمل لجمع كل الوثائق لملاحقة مرتكبي هذه الجريمة من عسكريين وساسة في الإدارة الأميركية.

ولفت رئيسي إلى أن هذه الجريمة الإرهابية لها أبعاد دولية وسياسية وقانونية وقضائية مختلفة مؤكداً ضرورة أن تعمل جميع اللجان والأجهزة المعنية على إكمال الوثائق على وجه السرعة للبدء بإجراءات المحاكمة.

وكانت الإدارة الأميركية أقدمت مطلع العام الحالي على ارتكاب جريمة اغتيال الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي وعدد من رفاقهما قرب مطار بغداد الدولي.

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