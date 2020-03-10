حفل موسيقي لطلاب معهد محمود العجان احتفاء بيوم المرأة العالمي

اللاذقية-سانا

تحت عنوان “موسيقا هن” قدم طلاب معهد محمود العجان للموسيقا حفلاً موسيقياً كلاسيكياً بمناسبة يوم المرأة العالمي على مسرح دار الأسد للثقافة باللاذقية.

الحفل الذي قدم بنمط موسيقا الحجرة ومقطوعات ثنائية الإضاءة ركز على دور المرأة وإسهاماتها في الموسيقا عبر مقطوعات لمؤلفات عالميات ممن أسهمن في تطوير الموسيقا الكلاسيكية من أمثال فلورانس برايس ووكلارا شومان وفاني مندلسون وايثل ماري سميث وليلي بولانغر وايمي بيتش.

وأوضحت المشرفة على الاحتفال والأستاذة في معهد العجان سلمى مهنا في تصريح لمراسلة سانا أن الهدف من الحفل إظهار مساهمة النساء “المغيبة إلى حد كبير” في الموسيقا ومساهمتهن الفعالة في المخزون الكلاسيكي الموسيقي ما أدى لاحقاً إلى تطوير الأنماط الموسيقية.

ورأت شذى محمد مديرة المعهد أن الحفل يؤكد أن المرأة لها بصمتها في المجالات كافة ومنها الموسيقا وقالت: “نتوجه من هذا الحفل لمعايدة المرأة في كل مكان وبالأخص المرأة السورية الصامدة والقوية والقادرة على الإنجاز في كل مكان وبأي موقع”.

مدير الثقافة باللاذقية مجد صارم أشار إلى أن الاحتفاء بيوم المرأة العالمي من خلال الموسيقا حمل طابعاً مميزاً ولا سيما من خلال ما قدمه طلاب معهد العجان من مستوى راق في أداء مقطوعات موسيقية لمؤلفات من مختلف أنحاء العالم لتكون فرصة نقدم من خلالها معايدة جميلة لسيدات ونساء سورية اللواتي صمدن بالرغم من كبر التضحيات.

وعبرت لين الغفر 14 عاماً الطالبة في المعهد وإحدى المشاركات في الحفل وتعزف على آلة البيانو عن سعادتها بهذه المشاركة للتأكيد على أن المرأة قادرة على أن تكون فاعلة عندما تصر وتسعى إلى تحقيق أحلامها الأمر الذي شاركتها به الطالبة تاج زهرا 11 عاماً والمشاركة على آلة التشيلو والتي اعتبرت أن الحفل معايدة وتأكيد على أن نساء سورية صامدات وقادرات على تحقيق أحلامهن.

فاطمة ناصر