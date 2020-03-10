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حالات انتحار لجنود بريطانيين شاركوا في الحرب على أفغانستان

2020-03-10

لندن-سانا

كشفت صحيفة التايمز البريطانية عن سلسلة من حالات الانتحار لجنود بريطانيين شاركوا في الحرب على أفغانستان خلال الشهرين الماضيين.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى أن 14 جنديا بريطانيا من الذين تقاعدوا أو لا يزالون في الخدمة العسكرية وشاركوا سابقا في الحرب على أفغانستان أقدموا على الانتحار خلال الشهرين الماضيين في ارتفاع كبير بعدد مثل هذه الحالات.

وارتكب الجنود البريطانيون في أفغانستان جرائم قتل مروعة بحق الأطفال والمدنيين بحسب تقارير ووثائق كثيرة كما مارسوا عمليات تعذيب على نطاق واسع.

وكانت صحيفة صانداي تايمز البريطانية كشفت في مقال نشرته في تشرين الثاني الماضي أن قادة عسكريين بريطانيين رفيعي المستوى تستروا على هذه الجرائم وبعد نشر المقال فورا أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها قد تفتح تحقيقاً في تقارير تؤكد ارتكاب القوات البريطانية جرائم حرب طالت أطفالاً ومدنيين في العراق وأفغانستان.

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