ندوة في ثقافي أبو رمانة حول اغتيال شخصيات ثقافية ومقاومة

دمشق-سانا

اغتيال الشخصيات الثقافية والسياسية عنوان الندوة التي أقامها المركز الثقافي في أبو رمانة والتي تناولت الأبعاد الثقافية والاجتماعية والوطنية لاستشهاد مقاومين وأدباء بمشاركة عدد من الباحثين والأدباء.

المستشار الثقافي في السفارة الإيرانية أبو الفضل صالحي نيا تطرق في محوره إلى قناعات الشهيد قاسم سليماني في الدفاع عن المظلومين وإرادته الصلبة في مواجهة الإرهاب والصهيونية ما دفع أمريكا لاغتياله فكانت ردة الفعل أوسع بكثير مما كانت تتصوره.

أما الإعلامي وليم عبد الله فبين بشكل منهجي أهمية التوثيق للشهداء حتى تعرف الأجيال ما قدم هؤلاء من أجل الأرض والشرف متوقفاً عند استشهاد باسل قرفول الجندي في الجيش العربي السوري في مدينة حلب خلال تصديه للإرهابيين.

الشاعر رضوان فلاحة تحدث عن الشهيد الفنان ناجي العلي الذي بلغت أعماله عشرات آلاف اللوحات وثق عبرها الثورة الفلسطينية مشيراً إلى الأبعاد الوطنية في رسوماته والتي سببت ذعراً لكيان الاحتلال وأعوانه ما دفعهم إلى التخطيط لاغتياله.

وجاءت مشاركة الفنان التشكيلي محمد جلال من خلال لوحات تشكيلية بورتريهات للشهداء سليماني وقرفول والعلي.

شذى حمود

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