محلج الفداء بحماة يورد 3500 طن من بذور القطن الصناعية إلى شركات الزيوت

حماة-سانا

ورد محلج الفداء بمحافظة حماة 3500 طن من البذور الصناعية الناتجة عن عمليات حلج الأقطان المحبوبة إلى عدد من شركات الزيوت التابعة للقطاع الخاص بالمحافظة.

وأوضح مدير المحلج المهندس هشام كردي لمراسلة سانا اليوم أن كميات الأقطان المحبوبة التي تم حلجها منذ بداية عمليات الاستلام ولغايته بلغت نحو 9200 طن من إجمالي الكميات المستلمة من مزارعي الحسكة والبالغة 17880 طناً نتج عن عمليات حلجها 3200 طن من القطن المحلوج و4900 طن من البذور الصناعية.

ولفت إلى أن المحلج يعمل حالياً بورديتين صباحية وبعد الظهر وبمعدل حلج يومي يبلغ 100 طن كما يتابع أعمال توريد بالات القطن المحلوجة الناتجة عن عمليات حلج الأقطان المحبوبة للموسم الحالي إلى عدد من شركات الغزل في حماة وجبلة واللاذقية.

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