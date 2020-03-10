اللجنة القضائية العليا للانتخابات: عملية الترشح لانتخابات مجلس الشعب في السويداء تسير بكل يسر وسلاسة

السويداء-سانا

لليوم السادس على التوالي تواصل لجنة الترشيح في محافظة السويداء استلام طلبات الراغبين بالترشح لانتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث المقررة في الثالث عشر من نيسان المقبل.

وأكد عضو اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي المستشار مخلص قيسية خلال جولته على مقر لجنة قبول طلبات الترشيح بقصر العدل في المحافظة لمراسل سانا أن الإقبال على تقديم طلبات الترشيح يزداد يوما بعد يوم بشكل واضح في مختلف المحافظات وأن عملية الترشح في السويداء تسير بشكل جيد ويسر وسلاسة دون أي صعوبات مع التوقع بازدياد أعداد المتقدمين حتى نهاية موعد استلام طلبات الترشيح الساعة السابعة من مساء يوم غد الأربعاء.

وبين أن اللجنة القضائية العليا للانتخابات المشرفة بشكل كامل على انتخابات مجلس الشعب تتابع سير عملية قبول طلبات الترشيح بالمحافظات من خلال الجولات على مراكز الترشيح المحددة مع متابعة الإجراءات اللازمة لسير العملية الانتخابية معربا عن أمله بأن تكون اختيارات الناخبين سليمة وصحيحة لاختيار الشخص الكفؤ القادر على إيصال صوت الناس للحكومة للنهوض بسورية إلى مستقبل مزهر.

رئيس لجنة قبول طلبات الترشيح بالسويداء القاضي مهند أبو فاعور لفت إلى أن اللجنة مستمرة في عملها دون انقطاع وبوتيرة جيدة حيث شهد اليوم إقبالا متزايدا عن الأيام السابقة مبينا أن عدد المتقدمين المستوفين لأوراقهم المطلوبة حتى ظهر اليوم بلغ 70 متقدما منذ فتح باب الترشيح مع وجود من يعمل على استكمال ما ينقصه من أوراق لإدراجها ضمن إضبارة تقديم طلب الترشيح مبينا أن اللجنة تعمل على تسهيل وتيسير أمور التقدم بطلبات الترشح والإجابة عن الاستفسارات.