كيليتشدار أوغلو: أردوغان كماشة أمريكية وكل ما فعله في سورية هو خدمة لمخططات واشنطن

أنقرة-سانا

جدد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كيليتشدار أوغلو التأكيد على أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان يتحمل مسؤولية الأزمة في سورية من خلال دعمه التنظيمات الإرهابية فيها بما يخدم المخططات الأمريكية في إطار ما يسمى (مشروع الشرق الأوسط الكبير).

وقال كيليتشدار أوغلو خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه اليوم: إن “أردوغان كماشة أمريكية.. وكل ما فعله في سورية والمنطقة هو خدمة لمخططات واشنطن” مشيراً إلى أن أردوغان تعاون مع أمريكا لتمويل وتسليح وتدريب الإرهابيين.

ولفت كيليتشدار أوغلو إلى أن أردوغان يمارس سياسة الكذب إذ أنه اعترف في موسكو بوحدة وسيادة سورية وتعهد بمحاربة كل أنواع الإرهاب ولكنه في نفس الوقت يدعم الإرهابيين في إدلب.

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