هوبي الصينية تخفف القيود على الأفراد وسط انخفاض الإصابات بكورونا

بكين-سانا

أعلنت مقاطعة هوبي مركز تفشي فيروس كورونا الجديد بوسط الصين اليوم عن تخفيف القيود على الأفراد وسط انخفاض ملحوظ لعدد الإصابات بالفيروس.

ونقلت وكالة “شينخوا” للأنباء عن مقر السيطرة على الفيروس في هوبي قوله في بيان إنه سيتبع سياسات مختلفة تجاه الأفراد للسيطرة على الفيروس ما يسمح للأصحاء من المناطق متوسطة ومنخفضة الخطورة بالسفر داخل المقاطعة.

وأوضح البيان أن كل مواطن سيحصل من خلال تطبيق عبر الهاتف على رمز الاستجابة السريعة القائم على اللون حيث يشير الرمز الأحمر إلى أن صاحبه حالة مؤكدة أو يشتبه في إصابته بالفيروس بينما يشير الرمز الأصفر إلى أنه يتواصل بشكل وثيق مع شخص مصاب فيما يشير الرمز الأخضر إلى أن حامل هذا الكود لا يتواصل مع أي حالة مصابة.

وبينت السلطات أنه سيمنح أصحاب الرمز الأخضر من المناطق منخفضة ومتوسطة الخطورة الضوء الأخضر للتحرك في أنحاء المقاطعة لتعزيز استئناف عمل الشركات مع ضمان سلامة الأشخاص فيما يتعين على أصحاب الرمز الأخضر بالمناطق عالية الخطورة اتباع قواعد السفر الخاصة التي أعلنتها السلطات المحلية.

وذكر المقر أنه لن يسمح لأصحاب الرمز الأصفر بالسفر ويجب على أصحاب الرمز الأحمر البقاء في الحجر الصحي وتلقي العلاج لافتاً إلى أنه يمكن تغير ألوان الرمز الصحي بناء على الحالة الصحية لحامله.

وفي السياق أعلن المسؤول بلجنة الصحة الوطنية في الصين مي فنغ اليوم أن عدد حالات الإصابة المؤكدة الجديدة بفيروس كورونا انخفض ليصل إلى أقل من 20 حالة لأول مرة في مدسن ووهان مركز تفشي الفيروس.

وقال فنغ خلال مؤتمر صحفي إنه تم تسجيل 17 حالة جديدة أمس ولم يتم تسجيل حالات مؤكدة جديدة في المدن المختلفة بالمقاطعة لمدة خمسة أيام متتالية مضيفاً إن “الوضع يواصل التقدم تجاه آفاق جيدة وإن البر الرئيسي الصيني باستثناء هوبي لم يشهد حالات جديدة مصابة بالفيروس على مدار ثلاثة أيام”.

وكان مدير عام منظمة الصحة العالمية تدروس أدهانوم غيبريسوس أعلن أمس تعافي أكثر من 70 بالمئة من المصابين بفيروس كورونا في الصين بعد يومين على إعلان المنظمة أن الصين ودولاً أخرى تثبت إمكانية تباطؤ تفشي فيروس كورونا وانخفاض تأثيره من خلال القيام بأعمال قابلة للتطبيق عالمياً.