الورش الفنية تبدأ إزالة السواتر والعوائق على مدخل الطريق الدولي اللاذقية -حلب من جهة اللاذقية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
نائب لبناني: سورية حاضنة المقاومة ومركز ثقل رئيسي في المنطقة
2020-03-10
الخارجية الكازاخية: من المحتمل تأجيل عقد الجولة الجديدة من محادثات أستانا حول سورية
2020-03-10
سياسي تشيكي: نظام أردوغان يمارس القتل ويدعم الإرهابيين في سورية
2020-03-10
رئيس وكالة برنسا لاتينا: تعزيز التعاون الإعلامي بين سورية وكوبا في مواجهة الهجمة الشرسة التي يتعرضان لها
2020-03-10
نواب تونسيون سابقون يدينون العدوان التركي على سورية
2020-03-09
تواصل الإدانات لسياسات أردوغان ودعمه للإرهاب في سورية
2020-03-09
برلماني تشيكي: ما يقوم به أردوغان ضد سورية عدوان على دولة ذات سيادة
2020-03-09
محليات
لتحسين واقع مياه الشرب.. إدخال بئرين إضافيين في الخدمة ضمن مشروع مياه علوك في ريف الحسكة
2020-03-10
تركيب ماسح ضوئي حراري في مطار دمشق لتسهيل قياس حرارة الجسم للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا
2020-03-10
وضع 57 محطة ضخ مياه بالخدمة في دير الزور
2020-03-10
سحب حوت نافق من فصيلة المنك الشمالي في بانياس
2020-03-10
الحرارة تتجاوز معدلاتها بـ 7 درجات مع فرصة لهطل زخات مطر فوق المرتفعات الساحلية
2020-03-10
301 مرشح في دير الزور والحسكة يتقدمون بأوراقهم إلى لجان الترشيح لانتخابات مجلس الشعب
2020-03-09
مجلس الشعب يقر عدداً من مشاريع القوانين ويتابع مناقشة مشروع قانون تنظيم اتحاد غرف التجارة
2020-03-09
رياضة
ليستر سيتي يهزم أستون فيلا برباعية نظيفة
2020-03-09
وفاة لاعب كرة قدم نيجيري أثناء المباراة
2020-03-09
رسمياً.. الاتحادان الدولي والآسيوي يؤجلان التصفيات الآسيوية المشتركة لنهائيات كأس العالم وآسيا
2020-03-09
كينين وسفيتولينا ضمن الخمس الأوليات في تصنيف محترفات التنس
2020-03-09
مباراة سان جيرمان ودورتموند بدون جمهور
2020-03-09
اختتام بطولة كأس الجمهورية للأكواثلون
2020-03-09
اختتام تجارب انتقاء منتخب حمص للكاراتيه استعداداً لبطولة الجمهورية
2020-03-09
اقتصاد
كوساتشوف: إدراج أنظمة تسلح روسية جديدة في معاهدة (ستارت3) أمر مرفوض
2020-03-10
تراجع أسعار الذهب
2020-03-10
المركزي يعلن الإصدار رقم واحد لعام 2020 من شهادات الإيداع بالليرة السورية
2020-03-09
تربية المواشي… مشاريع صغيرة أنعشت الاقتصاد الأسري في الصبورة بريف دمشق
2020-03-09
بروتوكول تعاون بين غرفة صناعة دمشق وريفها واتحاد المصدرين والمستوردين العرب
2020-03-09
نوفاك: وضع الأسواق الحالي هو ضمن السيناريوهات المتوقعة للخروج من اتفاق أوبك
2020-03-09
تعليق مؤقت للتداول في بورصة (وول ستريت) إثر خسائر كبيرة
2020-03-09
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الورش الفنية تبدأ إزالة السواتر والعوائق على مدخل الطريق الدولي اللاذقية-حلب من جهة اللاذقية تمهيداً لوضعه بالخدمة
تركيب ماسح ضوئي حراري في مطار دمشق لتسهيل قياس حرارة الجسم للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا
الخارجية الكازاخية: من المحتمل تأجيل عقد الجولة الجديدة من محادثات أستانا حول سورية
استشهاد 3 مدنيين بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في محيط مورك بريف حماة الشمالي
سياسي تشيكي: نظام أردوغان يمارس القتل ويدعم الإرهابيين في سورية
رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات: ارتفاع أعداد المرشحين لانتخابات مجلس الشعب في كل المحافظات
بروتوكول تعاون بين غرفة صناعة دمشق وريفها واتحاد المصدرين والمستوردين العرب
السفير آلا: نجدد رفضنا تجديد ولاية لجنة التحقيق الدولية وتقاريرها المنفصلة عن الواقع
إقبال متزايد على الترشح لانتخابات مجلس الشعب في دمشق
مجلس الشعب يقر عدداً من مشاريع القوانين ويتابع مناقشة مشروع قانون تنظيم اتحاد غرف التجارة
الورش الفنية تبدأ إزالة السواتر والعوائق على مدخل الطريق الدولي اللاذقية -حلب من جهة اللاذقية
2020-03-10
الطريق الدولي اللاذقية -حلب
2020-03-10
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نائب لبناني: سورية حاضنة المقاومة ومركز ثقل رئيسي في المنطقة
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