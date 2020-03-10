لتحسين واقع مياه الشرب.. إدخال بئرين إضافيين في الخدمة ضمن مشروع مياه علوك في ريف الحسكة

الحسكة-سانا

أدخلت المؤسسة العامة لمياه الشرب في الحسكة بئرين ضمن مشروع مياه علوك في ريف الحسكة ليصل عدد الآبار العاملة ضمن المشروع إلى 26 بئراً.

وفي تصريح لمراسل سانا أشار مدير عام المؤسسة المهندس محمود العكلة إلى استمرار الورشات الفنية بصيانة الآبار وإدخالها تدريجياً إلى الخدمة حيث وصل عدد الآبار العاملة إلى 26 من أصل 30 بئراً ضمن المشروع.

وأوضح عكلة أن إدخال البئرين في الخدمة سينعكس إيجاباً على كميات مياه الشرب لناحية تحسن واستقرار وضع مياه الشرب في الحسكة وزيادة ساعات الضخ للأحياء ضمن برنامج تقنين المياه.

ويعتبر مشروع مياه علوك المصدر الرئيسي لتأمين مياه الشرب لنحو 700 ألف نسمة موزعين في مدينة الحسكة والمناطق التابعة لها إضافة إلى التجمعات السكانية المنتشرة على طول خط جر المياه.