طيران العدو الإسرائيلي يجدد انتهاك الأجواء اللبنانية

بيروت – سانا

جدد طيران العدو الإسرائيلي خرقه الأجواء اللبنانية ونفذ صباح اليوم طيرانا فوق مناطق الجنوب.

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان أصدرته اليوم مديرية التوجيه أن خمس طائرات حربية إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب وفوق بلدة الناقورة.

كما نفذت طيرانا دائريا فوق البحر غرب الناقورة و فوق البحر بين صور والناقورة وصولا إلى كل المناطق اللبنانية ثم غادرت جميعها باتجاه الأراضي المحتلة.

وكانت سبع طائرات حربية إسرائيلية وزورقا معاديا خرقوا أمس الأجواء والمياه الاقليمية اللبنانية .