الحرارة تتجاوز معدلاتها بـ 7 درجات مع فرصة لهطل زخات مطر فوق المرتفعات الساحلية

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة في المناطق الساحلية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو اليوم غائما جزئيا بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات متفرقة من المطر فوق المرتفعات الساحلية وسديميا في المناطق الشرقية والبادية.

وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة في المناطق الشرقية والجزيرة بينما تكون متقلبة إلى شمالية غربية خفيفة السرعة في باقي المناطق والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوالي درجات الحرارة يوم غد ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 8 درجات مئوية والجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام وسديمي في المناطق الشرقية والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة…