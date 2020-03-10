رئيس وكالة برنسا لاتينا: تعزيز التعاون الإعلامي بين سورية وكوبا في مواجهة الهجمة الشرسة التي يتعرضان لها

هافانا-سانا

أكد رئيس الوكالة الكوبية الرسمية للأنباء (برنسا لاتينا) لويس انريكي غونزاليس أهمية تعزيز التعاون الإعلامي بين سورية وكوبا في ظل الهجمة الإعلامية الشرسة التي يتعرض لها كلا البلدين.

وأوضح غونزاليس خلال لقائه سفير سورية لدى كوبا الدكتور ادريس ميا في مقر الوكالة في العاصمة هافانا أمس أن نقل حقيقة الأحداث في سورية وما تتعرض له جراء اعتداءات التنظيمات الإرهابية يشكل أولوية بالنسبة للوكالة الكوبية التي ستظل تدافع دائما عن القضية العادلة لسورية منوها في هذا السياق بمستوى التعاون بين وكالة برنسا لاتينا والوكالة العربية السورية للأنباء سانا.

من جهته نوه الدكتور ميا بدور وكالة برنسا لاتينا في نقل حقيقة الأحداث في سورية إلى الرأي العام في كوبا وأمريكا اللاتينية والكاريبي مؤكداً أن الحرب الإعلامية على سورية وكوبا من قبل وسائل الإعلام الكبرى تتطلب تكثيف الجهود وتعزيز التعاون بين وسائل الإعلام في البلدين لمواجهة ما يتعرضان له.

حضر اللقاء كونشيتا فيليسانو مديرة العلاقات الخارجية في برنسا لاتينا وأريج سليمان الملحق الدبلوماسي في السفارة السورية في كوبا.