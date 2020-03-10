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نواب تونسيون سابقون يدينون العدوان التركي على سورية

2020-03-09

تونس-سانا

أدان عدد من النواب التونسيين السابقين العدوان التركي على سورية مؤكدين أن وجود قوات النظام التركي في أجزاء من أراضيها احتلال.

وأعرب النواب في بيان لهم وفقا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء عن دعمهم ومساندتهم لسورية في تصديها للعدوان التركي ومحاربتها الإرهاب حتى تحرير كل أراضيها.

كما أدان النواب السابقون الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية مؤكدين دعمهم لجهود المقاومة في تحرير كل الأراضي العربية المحتلة.

وأطلق النواب التونسيون مبادرة شعبية لدعم سورية مشددين على ضرورة عودة العلاقات الدبلوماسية بين دمشق وتونس ولا سيما في ظل تصاعد المخاطر الناجمة عن الإرهاب.

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