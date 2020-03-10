الصحة العالمية: تعافي70بالمئة من المصابين بفيروس كورونا في الصين

جنيف-سانا

أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية تدروس أدهانوم غيبريسوس تعافي أكثر من 70 بالمئة من المصابين بفيروس كورونا في الصين.

ونقلت وكالة شينخوا عن غيبريسوس قوله خلال مؤتمر صحفي اليوم إن “من بين الدول التي لديها أكبر عدد من المصابين تضع الصين الفيروس تحت السيطرة” مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الفيروس أصبح وبائياً مع استمرار انتشاره في أرجاء العالم.

وأضاف غيبريسوس: “الآن وبعد أن أصبح لفيروس كورونا الجديد موطئ قدم في العديد من الدول بات خطر الوباء حقيقياً للغاية بيد أنه سيكون أول وباء في التاريخ يمكن السيطرة عليه”.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في بيان أول من أمس أن الصين ودولاً أخرى تثبت إمكانية تباطؤ تفشى فيروس كورونا وانخفاض تأثيره من خلال القيام بأعمال قابلة للتطبيق عالمياً.