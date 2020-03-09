أمسية للغناء الجماعي لأعمال زياد الرحباني في دار الأسد

دمشق-سانا

بعد نجاح مهرجان “برج وبحر” الثاني الذي أقيم بطرطوس في تشرين الأول الماضي وخصص للاحتفاء بالموسيقار زياد الرحباني بمشاركة موسيقيين سوريين أعضاء في فرقته احتضن مسرح الدراما بدار الأسد للثقافة والفنون مساء اليوم أمسية كورالية بعنوان “كورال حنين صافيتا يغني زياد الرحباني بقيادة الموسيقي ماهر رومية.

وقدم الكورال بإدارة الدكتورة نهى بشور وبمشاركة نزار عمران “ترومبيت” وباسم الجابر “غيتار بيس” وموفق الدهبي “تشيللو” ورشيد هلال “كمان” وكنان أبو عقل “بزق” وباسم صالحة “بيانو” ومحمد شحادة “إيقاع” للجمهور فن وإبداع زياد وباقة من أغانيه الموزعة هارمونيا.

وتضمن برنامج الأمسية تأدية أغان لفترات مختلفة من إنتاج زياد بعض منها قدمها لوالدته السيدة فيروز وتجلى فيها اتجاهه للحداثة وزهده باتباع مدرسة الأخوين رحباني مثل “وحدن ومعرفتي فيك وما شاورت حالي وكيفك إنت”.

وتفاعل الجمهور مع أغاني حفظها ورددها لمغنين لبنانيين من كلمات وألحان زياد ومنها “أبو علي وسرقني الزمان وبما إنو وأمنلي بيت والله كبير ويانور عيني وراجعة بإذن الله وياسيف على الإعدا”.

يذكر أن كورال حنين للكبار تأسس عام 2008 ويعتمد على الأداء الكورالي متعدد الأصوات ويمتلك ما يزيد على 220 أغنية موزعة ضمن أرشيفه وشارك في مهرجانات ومناسبات عديدة في معظم المحافظات كما نظم مهرجان “برج وبحر” لعامين متتاليين ورسالته نشر الفن الراقي ورفع الذائقة الفنية في المجتمع.

رشا محفوض