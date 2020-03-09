معرض فني يجسد مواهب الأطفال في ثقافي السويداء

السويداء- سانا

أعمال ولوحات فنية ترجمت مواهب وآفاق الإبداع لدى الأطفال احتضنها معرض إشراق تحت عنوان “بصمة طفل تصنع عالماً وتبني وطناً” في المركز الثقافي العربي بمدينة السويداء.

المعرض الذي افتتح مساء اليوم ضم أعمال أكثر من عشرين طفلاً تراوحت أعمارهم بين 5 و 16 عاماً حسب المشرف تمام أبو عساف لافتاً إلى أن المعرض يبرز مواهب الأطفال المشاركين في الرسم والتركيب ومزج الألوان واستخدام الورق الملون وتوظيف الخيال لكشف مقدرات الأطفال وتشجيعهم من دون التقيد بقواعد المدارس التشكيلية.

وعبر الأطفال المشاركون بالمعرض حمادي أبو عاصي وأسمى مراد وأصيل هنيدي وسليمان أشتي عن فرحهم بالمشاركة مشيرين إلى أنهم جسدوا من خلال رسوماتهم انتماءهم وحبهم للوطن وأحلامهم وطموحاتهم.

مدير ثقافة السويداء باسل الحناوي لفت إلى أن الأطفال رسموا بألوان طفولتهم طريقاً إلى الأمل والسلام والمستقبل بما يمتلكوه من مواهب وطاقات إبداعية.

خزامى القنطار