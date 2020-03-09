شغف وعطاء المعرض الفردي الأول للحرفية سهام قاسم

طرطوس-سانا

سنوات عمرها الستون لم تحل بينها وبين عرض مواهبها في الرسم وصناعة الأعمال اليدوية أمام الجمهور لتقدم الحرفية سهام قاسم تجربتها الفنية لزوار معرضها الذي افتتح في المركز الثقافي العربي بمدينة طرطوس.

واختارت سهام عبارة “شغف وعطاء” عنواناً لمعرضها الفردي الأول الذي يروي حكايتها مع الأعمال اليدوية التي امتهنتها منذ ما يقارب الأربعين عاماً ويتضمن لوحات فنية ومناظر طبيعية إضافة إلى الكروشيه والأعمال اليدوية المشغولة من الصوف والخرز والمسابح والحلي المصنوعة من الأحجار الطبيعية والصناعية.

وترى قاسم في المعرض خلال تصريح لـ سانا أنه خطوة جريئة منها لإثبات مكانة وأهمية كل امرأة في المجتمع متجاوزة بذلك النمط المتبع بإقامة المعارض الجماعية للحرفيين.

وتؤكد سهام أنها اختارت شهر آذار لتطلق خلاله معرضها لما يحمله من معان ورمزية خاصة وأعياد كان مقصوداً لتقول للعالم أن المرأة السورية موجودة وتبدع دائماً ولتشجيع كل امرأة على العمل كي لا تبقى حبيسة الأعمال المنزلية فقط ولكي تزرع حب العمل وتقديسه في نفوس ابنائها.

وبالرغم من قلة المواد الأساسية وغلاء أسعارها فإنها مصممة على متابعة العمل وإن اضطرت في أوقات عدة لشراء تلك المواد من خارج المحافظة أو البلاد لأن الهدف ليس مادياً بل لتحفيز الناس على اقتناء هذه الأعمال فالفن بالنسبة لها لا حدود له والإنسان يستطيع أن يفعل شيئاً من اللاشيء.

فاطمة حسين