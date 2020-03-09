بروكسل ولندن.. مطالبات بالإفراج عن معتقلات في سجون النظام التركي

بروكسل-سانا

نظم نشطاء حقوقيون في العاصمة البلجيكية بروكسل فعالية لتسليط الضوء على انتهاكات النظام التركي وتشمل إجراءات الفصل من العمل والاعتقالات التعسفية التي طالت آلاف السيدات في تركيا.

ونقلت صحيفة زمان التركية عن ناشطين مشاركين في الفعالية التي نظمتها منظمة الآخرون أمس في يوم المرأة العالمي بهدف فضح استمرار عمليات احتجاز واعتقال السيدات والأمهات داخل سجون النظام التركي.. أن سجون تركيا تضم ما يزيد على 11 ألف سيدة اضافة إلى ما يقرب من 1000 طفل.

وسلط الناشطون الضوء على معاناة العديد من السيدات في تركيا وتعرضهن للاعتقال والحبس ظلمًا سواء كن كاتبات أو أكاديميات أو معلمات أو صحفيات أو طالبات أو أمهات.

وتطرقت الفعالية لعرض نماذج من معاناة السيدات منهن آيزنور باريلداك الصحفية المعتقلة منذ أكثر من ثلاث سنوات وآجون كاراداغ إحدى ضحايا قرارات حالة الطوارئ التي أعلنت بحجة التصدي للانقلاب إضافة إلى ملك تشتين كايا التي تشارك في تظاهرات من أجل المطالبة بالإفراج عن الطلبة العسكريين المحكوم عليهم بالمؤبد بتهمة الانقلاب.

وفي العاصمة البريطانية لندن نظم نشطاء من اللجنة النسائية بجمعية التضامن لحقوق الإنسان ومنصة المواقف السلمية أمس وقفة أمام مجلس العموم البريطاني لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق المرأة في تركيا.

وعقب مسيرة بدأت على امتداد شارع وايت هول الذي يربط ميدان ترافلغار التاريخي بميدان البرلمان تجمعت الحشود أمام مجلس العموم ورفعوا لافتات تدعو للإفراج الفوري عن النساء اللاتي يقبعن داخل السجون في تركيا بسبب آرائهن مثل بشرى أردال وعائشة نور باريلداك وفيجان يوكسكداغ.

وشهدت مدينة مانشستر البريطانية وقفة احتجاجية للتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في تركيا حيث شارك متطوعو جمعية التضامن لحقوق الإنسان ومنصة المواقف السلمية في الفعالية التي سلطت الضوء على معاناة النساء اللاتي سلبن حقوقهن وتم الزج بهن داخل السجن وسقطن ضحايا لعنف الدولة والرجال في تركيا.