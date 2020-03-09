جمعية (أطفال الغد) في السويداء.. برامج لتجاوز صعوبات التعلم

السويداء-سانا

إطلاق المواهب لدى الأطفال واليافعين الأصحاء وذوي الإعاقة ورعاية حالات صعوبات التعلم والاندماج أهداف عملت عليها جمعية أطفال الغد للخدمات الاجتماعية منذ انطلاقتها قبل عام من خلال برنامج تعليمي وترفيهي وتنموي.

وسعت الجمعية التي اشهرت بالرقم 511 بتاريخ 13-2-2019 حسب رئيسة مجلس إدارتها ربى ذياب لتنمية قدرات الأطفال وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وصقل مواهبهم بإشراف مختصين لافتة إلى اهتمام الجمعية بذوي الإعاقة وتأهيلهم للانخراط بالمجتمع.

مسؤولة الإرشاد النفسي بالجمعية عبير القاضي أشارت إلى أنه تتم تنمية مهارات الأطفال وحل مشاكل صعوبات التعلم عن طريق تحفيز أنواع الذكاوات لديهم.

حالات عديدة تم احتضانها بالجمعية لاقت نتائج جيدة حيث بينت والدة الطالب دانيال خويص أنه تمت مساعدة ابنها الذي كان يعاني ضعفا في مستواه الدراسي ومشاكل مع الأهل والمدرسين لافتة إلى أنه حصل في نهاية العام على نتيجة جيدة تأهله لدراسة الثانوية بفرعها العلمي.

خزامى القنطار