سحر الطبيعة في قرية المريقب بطرطوس

طرطوس-سانا

بين الخضرة والأشجار الجميلة تتوضع قرية المريقب بإطلالة ساحرة على ما حولها من البحر إلى الشيخ بدر وصولا إلى منطقة القدموس وتتوزع الجلسات الشعبية على طول الطريق الذي يعبرها.

باسل سليمان رئيس بلدية الشيخ بدر التي تتبع لها القرية أوضح لـ سانا سياحة ومجتمع أن المريقب تمتلك الكثير من المواقع الطبيعية المميزة ومنها جبل المريقب الذي يرتفع عن سطح البحر بنحو600 متر ويطل على ما حوله من قرى وجبال ونهر كفريا الذي ينبع من وادي العيون ويضفي جمالا على طبيعتها الخضراء إضافة إلى مغارة جوعيت المجاورة للنهر التي ينبع منها نبع جوعيت البارد وتحيط بالقرية غابة تنتشر فيها أشجار الصنوبر والسنديان والبلوط وعدة ينابيع بينها عين شعيت.

وبين سليمان أن أهالي القرية يستفيدون من نهر كفريا في سقاية مزروعاتهم من الحمضيات واللوزيات والخضراوات وتنتشر على جانبي النهر الجلسات الشعبية والمقاهي التي تحولت الى مقصد لسكان المنطقة وزوارها للاستمتاع بجمالية المكان وسحره.

بشرى معلا