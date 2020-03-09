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زراعة الخضار الشتوية في السويداء تتجاوز خطط تنفيذها الإجمالية

2020-03-09

السويداء-سانا

وصلت المساحات المزروعة بالخضار الشتوية في السويداء خلال الموسم الحالي إلى 2790 دونماً بنسبة تنفيذ بلغت 110 بالمئة من خطة زراعتها البالغة 2520 دونماً.

وبين مدير الزراعة بالسويداء المهندس أيهم حامد في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الهطولات المطرية الجيدة شجعت المزارعين على زراعة الخضار الشتوية كونها وفرت عليهم جزءاً من عمليات الري.

ولفت المهندس حامد إلى أن الخضار المزروعة شملت الفول والبازلاء والملفوف والقرنبيط والثوم والجزر وان الحالة العامة لها جيدة دون حدوث أي مشاكل لغاية تاريخه مبيناً أن بعض أنواعها تجاوزت خططها بشكل واضح كالبصل الذي وصل إلى 237 بالمئة والبازلاء إلى 168 بالمئة.

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