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وزارة التربية تحدد مواعيد التسجيل في رياض الأطفال

2020-03-09

دمشق-سانا

حددت وزارة التربية الفترة من الأول من نيسان ولغاية الحادي والثلاثين من أيار المقبل موعدا لتسجيل الأطفال الراغبين في الانتساب إلى رياض الأطفال المختلفة في جميع المحافظات.

وبينت الوزارة في تعميم تلقت سانا نسخة منه اليوم الأوراق المطلوبة للتسجيل لافتة إلى أن الأطفال من غير أبناء الجمهورية العربية السورية يعاملون معاملة الأطفال السوريين عندما تتوافر لديهم شروط القبول الواردة في التعليمات.

ويتوزع الأطفال المسجلون على ثلاث فئات تضم الأولى الأطفال من عمر الثالثة من مواليد 2017 والأطفال مواليد الشهر الأول من عام 2018 فيما تضم الفئة الثانية الأطفال من عمر الرابعة من مواليد 2016 ومواليد الشهر الأول من عام 2017 والفئة الثالثة الأطفال من هم في سن الخامسة من مواليد 2015 وأطفال الشهر الأول من عام 2016.

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