رئيس الوزراء السوداني ينجو من تفجير تعرض له موكبه بالخرطوم

الخرطوم-سانا

ذكرت وكالة الأنباء السودانية أن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك نجا من اعتداء تعرض له موكبه اليوم في العاصمة الخرطوم.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها إن “موكب حمدوك تعرض لمحاولة تفجير في مدخل كبري كوبر في الخرطوم بحري في الموعد الذي يتجه فيه إلى مكتبه عادة” مشيرة إلى أنه لم يصب بأذى.

ولفتت إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان هنالك ضحايا أو جرحى جراء الاعتداء فيما نقلت عن شهود عيان قولهم إن عدداً من السيارات قد تضررت بموقع التفجير.

وكان التلفزيون السوداني أفاد في وقت سابق بأن حمدوك نجا من محاولة اغتيال وتم نقله إلى مكان آمن.