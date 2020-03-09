بورصات الخليج تسجل خسائر كبرى على خلفية انهيار أسعار النفط العالمية

دبي-سانا

سجلت أسواق المال الخليجية اليوم خسائر كبرى مع افتتاح تعاملاتها على خلفية انهيار أسعار النفط العالمية وتراجعها بنحو 20 بالمئة.

وذكرت وكالة فرانس برس أن بورصة الكويت تراجعت بنسبة 10 بالمئة ما اضطر السلطات المالية إلى وقف التعاملات فيها بينما سجل مؤشر سوق دبي انخفاضاً بنحو 9 بالمئة وتراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 8 بالمئة.

وانخفض مؤشرا عمان والبحرين أكثر من 4 بالمئة بينما انخفض مؤشر بورصة قطر أكثر من 9 بالمئة.

كما تعرض سوق المال السعودي لخسائر قاسية مع بداية تعاملات اليوم حيث هبط مؤشرها العام بنسبة 1ر9 بالمئة بينما تراجعت قيمة سهم شركة أرامكو بنسبة 10 بالمئة.

وكانت مؤشرات أسواق المال في السعودية والدول الخليجية الأخرى هبطت بشكل حاد مع بداية التعاملات أمس بعد إخفاق تحالف “أوبك بلاس” في الاتفاق على خفض إضافي في إنتاج النفط بهدف رفع الأسعار المتأثرة بانتشار فيروس كورونا.