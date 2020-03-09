يوفنتوس يعود لصدارة الدوري الإيطالي بفوزه على انتر ميلان

روما-سانا

عاد يوفنتوس إلى صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفوزه 2-صفر على إنتر ميلان أمام مدرجات من دون جماهير في تورينو اليوم.

ويتصدر يوفنتوس الذي افتتح التسجيل عبر آرون رامسي المسابقة برصيد 63 نقطة متقدما بنقطة واحدة على لاتسيو صاحب المركز الثاني وبتسع نقاط على إنتر لكن فريق المدرب أنطونيو كونتي يملك مباراة مؤجلة.

وهز رامسي الشباك من مدى قريب في بداية الشوط الثاني وساهم في الهدف الثاني الذي أحرزه البديل باولو ديبالا.

وأقيمت المباراة من دون جماهير بعد قرار الحكومة الإيطالية بإقامة مباريات البطولة خلف أبواب مغلقة حتى الثالث من نيسان القادم.