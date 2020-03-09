موسيقا شرقية غربية بتوزيع جديد لـ( كن فيوجن) في ثقافي حمص

حمص-سانا

امتزجت الموسيقا الشرقية وموسيقا الجاز والروك خلال الحفل الموسيقي الذي استضافه مسرح دار الثقافة بحمص لفرقة كن فيوجن مساء اليوم.

وتنوعت المقطوعات التي أداها عازفو الفرقة على مدى ساعة ونصف من الزمن فأظهرت تفردهم في التنقل بين الألحان وتمكنهم من أدواتهم الموسيقية ليفتتحوا برنامج الأمسية بمعزوفة “شفتتلي”تلاها “كروس ويندز” و”بوليود”و”منديرا”و”لونغا”.

تخلل المعزوفات مقطوعات موسيقية وغنائية بصوت روجيه اللحام فغنى للسيدة فيروز كيفك أنت قمرة وحدن بيبقوا البوسطة كما غنى شو بقول كلماته وألحان فادي قباني واختتم برنامج الأمسية برقصة الإحتراق.

عازف الناي أحمد اسكندراني أشار في تصريح لـ ساناإلى أن برنامج الأمسية تنوع بين الأغاني الهادئة والإيقاعية لافتا إلى أن الفرقة تنحو لدمج المقطوعات الموسيقية بتوليفة شرقية وغربية بشكل يحافظ على الأغنية الأصلية ويقدمها بأسلوب جديد.

المغني وعازف البيانو اللحام بين أن الفرقة تقدم ايقاعات مركبة وتعتمد على الارتجال لتوضح مساحة كل آلة موسيقية.

بدوره عازف الدرامز سيمون مريش أوضح أن الفرقة تسعى لتقترب من الناس بلغة جديدة وتتوجه بشكل خاص للجيل الذي يسمع الموسيقا المعاصرة لافتا إلى سبب تسمية الفرقة نسبة إلى الإنصهار حيث تعبر عن ولادة موسيقا بتوزيع جديد مع المحافظة على الألحان القديمة العريقة.

رشا المحرز